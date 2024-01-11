نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي يستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور أسامة حسن محمد والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجمع بجدة.

وثمن الوزير الجهود المباركة التي يبذلها مجمع الفقه في العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة، معربًا عن سعادته بالتطورات النوعية على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات العلمية بخاصة مجمع الفقه الإسلامي في السودان، وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين المجمعين.

من جهته أعرب الأمين العام عن شكر المجمع الجزيل وتقديره لجمهورية السودان على دعمها المتواصل والمستمر للمجمع منذ تأسيسه، ولجهود علماء السودان الأفاضل الذين أسهموا في الارتقاء بالمجمع، من أصحاب الفضيلة والسعادة، مشيدًا بالمشاركة النوعية المتميزة لعدد من علماء وعالمات السودان في دورة المجمع الأخيرة بمدينة جدة، متمنيًا تعزيز علاقات التعاون والتواصل والتنسيق مع الوزارة والمؤسسات العلمية والجامعات، وبخاصة تشجيع مشاركة العلماء والخبراء والخبيرات من السودان في مختلف ندوات ودورات المجمع.