نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف يزور مجمع الفقه الإسلامي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، وذلك في مقر المجمع بجدة.

وأعرب الوزير عن سروره البالغ بزيارة المجمع الذي يعد المرجعية الفقهية الأولى للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وللمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، آملًا في تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين المجمع والمؤسسات العلمية والفكرية بجمهورية المالديف، وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية.

من جهته قدّم الأمين العام شكر المجمع لجمهورية المالديف على دعمها المتواصل ورعايتها للمجمع منذ تأسيسه، مؤكدا استعداد المجمع التام لتقديم جميع أشكال الدعم الفكري لكافة المؤسسات العلمية والدينية المالديفية التي تنشط في مجال نشر الوسطية، والاعتدال والتسامح، منوهًا بترحيب المجمع باستضافة جمهورية المالديف إحدى دورات المجمع وندواته العلمية.