سلمان بن سلطان يناقش الخطط التوسعية للمستشفى التخصصي في المدينة المنورة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز في مكتبه الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض.

وشهد اللقاء استعراض منظومة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة بطاقته التشغيلية بسعة 400 سرير، التي دُشّنت خلال شهر نوفمبر في العام 2021 على مساحة 331 ألف متر مربع، إثر صدور التوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد آنذاك إلى مستشفى تخصصي، وضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واستكمال تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمعايير التجهيزية والتشغيلية والمتطلبات الطبية والفنية التخصصية.

كما تمت مناقشة الخطط التوسعية لخدمات المستشفى وطاقته الاستيعابية ومراحل إنشاء مركز العلاج الإشعاعي الجديد، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية النوعية والتخصصية للمستفيدين وفق أحدث المعايير وربطها وتكاملها مع الخبرات المهنية والتقنية بمقَرَّي المستشفى في العاصمة الرياض ومدينة جدة.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للخطط التوسعية للمستشفى لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للسكان والزوار بما يتواكب مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في جميع مناطق المملكة.