نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية: توفر كافة الخدمات الصحية والاجتماعية لسيدة ترعاها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالة لسيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، وقامت بتوفير المستلزمات الصحية والاجتماعية لها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الرزقي اليوم الخميس، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المُتداول عن سيدة كبيرة بالسن تسكن وحيدة في محافظة الطائف، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية.

وأكد المتحدث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، أنه تم توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة للحالة.

وأشار الرزقي إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بالرقم (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة.