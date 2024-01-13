أمير الشرقية يرعى احتفال جامعة الملك فيصل بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها

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أحمد جودة - القاهرة - يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الخميس المقبل، الاحتفال الرئيسي الذي تنظمه جامعة الملك فيصل بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها (1395-1445هـ)، تحت عنوان "خمسون عامًا.. نماء وعطاء"، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله برعاية وحضور هذه المناسبة التاريخية في مسيرة الجامعة، التي تأتي تخليدًا وتوثيقًا لما قدمه هذا الصرح الوطني التعليمي العريق من إسهامات ومنجزات في مجالات التنمية الوطنية المتعددة، وفي ظل ما حظي به منذ سنوات التأسيس من رعاية سامية، وتوجيهات سديدة، ودعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله -، ولتكون هذه الاحتفالية انطلاقة متجددة لمزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية المستقبلية.

وتضم هذه الاحتفالية التاريخية حزمة من الفعاليات الرسمية والجامعية والمجتمعية، التي ستسهم في إبراز مسيرة الجامعة خلال نصف قرن من النماء والعطاء، وتجدد تواصلها مع منسوبيها المتقاعدين، والخريجين، وجميع قطاعات المجتمع الشريكة معها في مسيرتها المباركة.