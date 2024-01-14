نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوض «الأونروا» مكذبًا إسرائيل: مصر لم تغلق معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، على كذب مزاعم إسرائيل بغلق معبر رفح الحدودي في وجه المساعدات العابرة إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، عن لازاريني قوله: إن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح أبدًا، مكذبًا الرواية الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وكانت إسرائيل زعمت أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر دعوى أقامتها جنوب إفريقيا ضدها بتهمة الإبادة الجماعية، أن مصر أغلقت معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع.

وقال لازاريني لدى مغادرته مطار العريش الدولي متوجهًا إلى مدينة رفح، إذ يعبر منها إلى غزة للاطلاع على الأوضاع الميدانية: إن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز ولم تستثنِ البشر أو الحجر أو حتى الحيوان. وأضاف أن الجميع عرضة لهذه المجازر، وأنا ذاهب إلى غزة لرؤية الأوضاع على الأرض.

ودعا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لأهالي القطاع، مؤكدًا أن الحرب في قطاع غزة جريمة إنسانية، وأدان استهداف إسرائيل المدنيين في القطاع.

يذكر أن معبر رفح الذي يربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، هو المدخل الوحيد للقطاع الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويعد حيويًا لدخول شاحنات المساعدات وعمليات الإجلاء.

وتقوم مصر بإدخال المساعدات من دول العالم عبر معبر رفح، وتقوم من خلاله أيضًا بإجلاء المصابين لتلقي العلاج في مصر، وإخراج حملة الجوازات الأجنبية، وفق تنسيق مسبق.