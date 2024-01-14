خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك فريدريك العاشر بمناسبة اعتلائه العرش في الدنمارك

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لملك مملكة الدنمارك فريدريك العاشر بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال الملك سلمان: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لملك مملكة الدنمارك فريدريك العاشر بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.

وقال ولي العهد “يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي”.