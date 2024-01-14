نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الرياض يعلن بدء إنشاء منطقة بوليفارد Runway الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بدء إنشاء منطقة «بوليفارد Runway» الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، في إطار التعاون بين «موسم الرياض» والخطوط السعودية، وتضم المنطقة تجارب جديدة تتخذ من عدة طائرات مقرًا لها.

وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش وبحضور مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة «بوليفارد Runway» التي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة، إلى جانب احتواء المنطقة العديد من الفعاليات الأخرى منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب متنوعة.

وتقدم المنطقة تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة، ما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار الذين سيخوضون عدة تجارب متنوعة، إذ تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.