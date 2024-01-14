ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنغلاديش

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أحمد جودة - القاهرة - بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد بمناسبة أدائها اليمين الدستورية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

أدت الشيخة حسينة اليمين الدستورية لولاية أخرى كرئيسة لوزراء بنغلاديش اليوم الخميس، بعد أقل من أسبوع من فوز حزبها الحاكم رابطة عوامي في انتخابات برلمانية شابها انخفاض نسبة مشاركة الناخبين وأعمال عنف متفرقة.

وتعد حسينة أول رئيسة وزراء في تاريخ بنغلاديش يتم انتخابها لولاية رابعة على التوالي، وخامسة بشكل عام، لمدة خمس سنوات.

وقاطع الحزب الوطني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، والمنافس السياسي الرئيسي لحزب الشيخة حسينة، الانتخابات بسبب مخاوف من تزوير الأصوات.

وأدت السياسية البالغة من العمر 76 عاما اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد شهاب الدين في قصر بانجابهابان في دكا، وكان برفقتها حكومتها الجديدة المكونة من 25 وزيرا و11 وزير دولة.