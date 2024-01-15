نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد اجتماعات مجلسه التنفيذي الـ 110 في العاصمة تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعه الـ 110 مساء اليوم، بمقر الاتحاد بالعاصمة تونس برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان، وحضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وأكد رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي في كلمته في افتتاح الاجتماع أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملموسًا وحراكًا إيجابيًا في كل مجالات أنشطة الاتحاد، مشيرًا إلى أن من بين المبادرات التي تحسب للاتحاد، مؤتمر الإعلام العربي الذي سيعقد دورته الثالثة بعد أيام، وعده مبادرة هي في صلب رسالة الاتحاد، بما هو اتحاد مهني يسعى إلى تطوير العمل الإعلامي.

وأشاد رئيس الاتحاد باختيار موضوع هذه الدورة حول الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أبرز موضوعات الراهنة ليس فقط في مجال الإعلام بل في كل المجالات، مثنيًا على ثراء برنامج المؤتمر وقيمة الخبراء الذين سيشاركون فيه.

كما نوه الحارثي، بالمستوى الذي بلغته جودة الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد بما جعلها مقياسًا ومرجعًا في هذا المجال؛ وقال إن هذا الاجتماع سبقه اجتماع المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة، وكان اجتماعًا موفقًا ومخرجاته عززت توجه الاتحاد نحو الفكر الاستثماري من خلال المشروع الجديد مركز أعمال الاتحاد ASBU LINK CENTER الذي سيوفر موارد مهمة على المدى البعيد.

من جانبه أشاد المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، بنشاطات الهيئات الأعضاء في الاتحاد التي يتجاوز عددها سنويًا 90 نشاطًا ما يعكس الفاعلية والسعي المتواصل نحو التطوير، مؤكدًا أن الاتحاد حقق في السنة المنقضية تطورًا ملحوظًا في التبادلات الإخبارية والبرامجية وخاصة في تغطية الأحداث الجارية في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، كما واصل الاتحاد مواكبة آخر التطورات التقنية وتطوير خدماته الهندسية لهيئاته الأعضاء ما بوأه لأن يكون من أفضل المنظمات الناشطة في مجال الإعلام السمعي البصري في العالم.

فيما شدد النائب الأول لرئيس الاتحاد محمد عبدالمحسن العواش بالتطور الملموس الذي حققه الاتحاد في الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي الحالي والسابق من خلال ثراء وكثافة الأنشطة والفعاليات والحراك الإيجابي الذي ميز هذه الفعاليات.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد للعام الماضي تضمن مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار.