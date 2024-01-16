نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت اليوم، فعاليات مهرجان التسويق الزراعي الأول، الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية و60 مزارعًا ونحالًا وأسرًا منتجة بمركز السلام مول بجده، واستمرت ثلاثة أيام.

وتضمن المهرجان معارض الأسر المنتجة والبرامج التوعوية والفعاليّات البيعية والتسويقية والأركان التعريفية للمزارعين والنحالين، إضافةً إلى إقامة عددٍ من المحاضرات العلمية التي تستهدف المتخصصين والمهتمين بالقطاع الزراعي وتقديم مجموعة من ورش العمل المتخصصة في التسويق والإنتاج وأساليب البيع الحديثة لتطوير المنتجين الزراعيين.

ويسعى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين، من خلال تنظيم مهرجان التسويق الزراعي إلى مساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، إضافةً إلى دعم المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي.

وفي ختام المهرجان، كرّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين والأسر المنتجة والجهات المشاركة والمساهمين في إنجاح المهرجان