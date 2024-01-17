"إدارة مخاطر الحرائق في الغابات" ورشة عمل في جامعة الملك خالد

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة الملك خالد اليوم، ورشة عمل بعنوان " إمكانيات إدارة مخاطر الحرائق في الغابات"، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة موناش الأسترالية، بحضور معالي رئيس الجامعة خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك لمدة ثلاثة أيام في مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة الجامعية في الفرعاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، أن ورشة العمل تعد الورشة التفاعلية الثانية في مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، مشيرًا إلى أن لدى المركز مشروعًا آخرًا سيتم إطلاقه لإنشاء منظومة متكاملة للوقاية من حرائق الغابات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للحد من الحرائق وتنمية واﺳﺘﺪاﻣﺔ الغابات، وزيادة الغطاء النباتي، لتحقيق مستهدفات السعودية الخضراء.

من جهتها أوضحت مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية الدكتورة رحمة ناصر جريس، أن ورشة العمل التدريبية التفاعلية تأتي امتدادًا لأعمال مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، لافتةً إلى أن الورشة تهدف إلى زيارة مواقع حرائق الغابات السابقة والتعرف على مسببات الحرائق وكيفية المكافحة العلمية الصحيحة لها، إلى جانب توضيح مخاطر الحرائق على النظام البيئي في الغابات، كما سيتم التعرف خلال أيام ورشة العمل على النهج الإستراتيجي لأنظمة إدارة مخاطر حرائق الغابات في المملكة، والتعرف على الإدارة المتكاملة لمخاطر حرائق الغابات من منظور دولي.

عقب ذلك استعرض مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز الزهراني، جهود المديرية العامة للدفاع المدني في إدارتها للتعامل مع الحرائق المختلفة، وإيجاد أفضل الأساليب والمنهجيات للتعامل مع الحرائق، وهذا يظهر جليًا من خلال ماتوفره الدولة من إمكانيات آلية متطورة وكوادر بشرية مدربة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في ذلك المجال.

بعد ذلك بدأت أولى جلسات ورش العمل والتي سلطت الضوء على النهج الإستراتيجي لأنظمة إدارة مخاطر حرائق الغابات في المملكة، تلاها جلسة بعنوان " الإدارة المتكاملة لمخاطر حرائق الغابات – الممارسات الدولية"، عقبها الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان "عوامل مخاطر الغابات في المملكة العربية السعودية"، فيما اختُتم اليوم الأول بالجلسة الرابعة الخاصة بمراجعة حرائق الغابات.