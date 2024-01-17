مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد الحدوديين

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أحمد جودة - القاهرة - وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل بجوازات منفذي سلوى وجسر الملك فهد الحدوديين، ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا 2023م المقامة في دولة قطر.

وشملت الجولة الاطلاع على صالات الجوازات، التي تم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لخدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة