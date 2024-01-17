المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ينظم الدورة الإستراتيجية لأعضاء المجلس

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أحمد جودة - القاهرة - نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية أمس الثلاثاء، الدورة الإستراتيجية لأعضاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء البنك الإسلامي للتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين في مصرف الزيتونة والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في تونس والتي استضافها بنك الزيتونة في تونس.

وجمعت الدورة الإستراتيجية أعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة في حلقة تشاورية مفتوحة لمتابعة المستجدات في الصناعة المالية الإسلامية عامة وفي منطقة شمال إفريقيا على وجه الخصوص مع عرض مبادرات المجلس العام للبنوك في العام 2024م.

و شهدت مناقشات فعّالة حول المستجدات والتطورات العالمية في الصناعة المالية الإسلامية وتبادل وجهات النظر بين المشاركين والتي أسهمت في خلق رؤى قيمة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة