نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة..مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 314 مستفيدا خلال شهر نوفمبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 314 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 994 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكّلت نسبة النازحين 58% والمقيمين 42% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 73 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 241 مريضًا.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق