نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق يسيطر على بطولة الشرقية لمصارعة البراعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي الاتفاق الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية والحرة في بطولة المنطقة الشرقية للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم (ب) تحت 12 عاما التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف خلال الفترة (14 - 16) من يناير الجاري، فيما جاء نادي النور في المركز الثاني في المصارعة الرومانية والخويلدية ثالثًا.

وعلى صعيد المصارعة الحرة نجح الخويلدية في تحقيق الميدالية الفضية، فيما نال نادي رأي تنورة الميدالية البرونزية