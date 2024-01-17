نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملك سلمان للإغاثة" ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية يعقدان ورشة عمل حول رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أمس، ورشة عمل حول رقابة وتقييم المشاريع الإنسانية والإغاثية، بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة المالية والصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وجرى خلال أعمال الورشة التي عقدت على مدى يومين بحضور مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، جلسات عمل تطرقت إلى نهج المركز والوزارة في رقابة ووتقييم المشاريع الإنسانية والإغاثية، ومراجعة المشاريع المشتركة بين الجانبين والممولة بشكل مشترك مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرقابة والتقييم، وتعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية؛ بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بينهما