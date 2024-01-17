نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام تدعم الأبحاث ذات الأثر على محافظة الخرج تنمويًا واقتصاديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلةً بعمادة البحث والدراسات العُليا عن فتح باب التقديم لـ "برنامج دعم النشر في الأبحاث لتحقيق الأهداف التنموية والاستدامة" بمحافظة الخرج.

ويهدف البرنامج إلى دعم الأبحاث العلمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والزراعية في المحافظة من خلال تقديم الدعم المالي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتشمل المجالات البحثية للمنح: تعزيز النمو الصناعي، الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، التصدي للمشاكل الاجتماعية، تحسين البنية التحتية والتنمية الحضرية، تطوير التقنيات والابتكار، الاستدامة البيئية، تعزيز الاقتصاد المحلي.

ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا لكل مشروع بحثي، بناءً على جودة المقترح وأهدافه وعدد المخرجات المتوقعة من المشروع، وتستمر فترة التقديم على البرنامج حتى 25 فبراير 2024.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على دعم البحث العلمي والابتكار، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والزراعية في محافظة الخرج