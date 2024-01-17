نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز السديري الثقافي بالجوف يطلق ملتقى اتجاه البوصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالجوف، ملتقى اتجاه البوصلة لمناقشة العناوين الثقافية والأدبية في القسم النسائي بهدف التشجيع على القراءة بشكل شهري.

وناقش الملتقى كتاب فن قراءة العقول؛ أدارت الحوار فيه جميلة الزحيفي بمشاركة أعضاء المناقشة خديجة الفالح وهديل الربيعان وتهاني الكريم، بالإضافة إلى التعريف بالكاتب وقراءات عميقة في جوانب الكتاب والمناقشة حولها.

ويهدف المركز من خلال الملتقى إلى رفع الإسهام في الثقافة العامة والقراءة والتفكير النقدي حول المؤلفات الثقافية التي يحتضنها المركز والتركيز على العناوين المختلفة بهدف رفع الثقافة العامة