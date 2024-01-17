نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ختام النسخة الأولى من بطولة مهد الدولية لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُختتم غدًا منافسات النسخة الأولى من بطولة مهد الدولية لكرة القدم، التي تنظمها أكاديمية مهد الرياضية على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، وذلك بمشاركة أكثر من 145 لاعبًا يمثلون 8 فرق مواليد " 2009 - 2008 " من ستة أندية عريقة، وأكاديميتين عالميتين.

ويلتقي غدًا في المباراة النهائية فريقا يوفنتوس الإيطالي، ورويال أنتويرب البلجيكي، فيما يتنافس فريقا كاشيوا ريسول الياباني، وسلافيا براغ التشيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت مواجهات اليوم حصول فريق أكاديمية مهد الرياضية على المركز الخامس، وأكاديمية أترام دي فيسير الغاني على المركز السادس، بعد فوز الأول بهدف وحيد، في حين حقق بي إس في آيندهوفن الهولندي المركز السابع، وتونتي الهولندي المركز الثامن، عقب فوز الأول بثلاثية نظيفة