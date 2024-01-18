نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تقيم جلسة توعوية بمكافحة الاحتيال المالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت المديرية العامة للجوازات، اليوم، جلسة توعوية بعنوان "مكافحة الاحتيال المالي باستخدام الهندسة الاجتماعية"، لرفع وعي منسوبيها عن أساليب الاحتيال المالي المتعددة وكيفية الحماية منها، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وذلك بحضور نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، في مقر المديرية بمدينة الرياض.

وتأتي الجلسة في إطار حرص وزارة الداخلية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، للتوعية بمخاطر الاحتيال المالي، والتكامل لتعزيز الثقافة المالية والاحتيال عبر التقنية