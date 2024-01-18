جامعة جدة تنظم مؤتمر جدة الدولي للّسانيات النسقية الوظيفية والافتراضي

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أحمد جودة - القاهرة - برعاية رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، تنظم الجامعة، مؤتمر جدة الدولي للّسانيات النسقية الوظيفية والافتراضي خلال المدة من 4 إلى 7 فبراير 2024 بمشاركة أكثر من 15 دولة.

وأوضحت عميدة كلية اللغات الدكتورة نوف الخطابي أن المؤتمر هذا العام يحمل عنوان " العلاقة بين اللغة والإعلام والاتصال متعدد الوسائط في سياقاتها الاجتماعية والثقافية المختلفة" ويعزز البحث اللغوي الذي يمثل دورًا فعّالًا يصب في مصلحة المجتمع مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتميز بمشاركة باحثين وخبراء يقدمون عددًا من ورش العمل التدريبية، إضافة إلى المحاضرات والجلسات العلمية المتنوعة بين المقابلات العلمية والجلسات الرئيسية والأبحاث المنفردة والجماعية، وتتخللها فرص للنقاش وتبادل الأفكار.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها الخصائص السيميائية الدلالية والاجتماعية للخطاب، ولغة الوسائط المتعددة في وسائل الإعلام الجماهيرية، واللغة والتواصل في الترجمة السمعية البصرية والتسجيل متاح لجميع المتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم على الرابط التالي: https://jisflc.uj.edu.sa/