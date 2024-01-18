جوتيريش يحذّر من اتساع رقعة الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أمام منتدى دافوس..
السعودية
الأربعاء 17/يناير/2024 - 11:27 م 1/17/2024 11:27:21 PM
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من اتساع رقعة الحرب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا في خطابه أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس بسويسرا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، مجددًا دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية