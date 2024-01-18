نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوضية الاتحاد الأفريقي تعيّن لجنةً رفيعة المستوى لتسوية أزمة السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، عن تعيين لجنة رفيعة المستوى من ثلاثة شخصيات أفريقية للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.

وقال بيان المفوضية، اليوم، أن أعضاء اللجنة سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن اللجنة المشكّلة لتسوية الأزمة ستعمل مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، بما في ذلك القوى المدنية والأطراف المسلحة المتقاتلة، والفاعلين في المنطقة والعالم، بما في ذلك منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية