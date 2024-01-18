نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 44 فريقًا يتنافسون في بطولة اتحاد الجامعات لكرة الطائرة الشاطئية بجازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة الطائرة الشاطئية، التي تستضيفها جامعة جازان خلال الفترة من 17 - 20 يناير الجاري، برعاية معالي وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك ضمن منافسات الموسم الرياضي الـ14، وبمشاركة 44 فريقًا يمثلون 22 جامعة وكلية.

وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة الدكتور يحيى فقيهي، أن الجامعة وبالشراكة مع اتحاد الجامعات أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة، والتجهيزات الفنية والخدمات المساندة، منوهًا بجهود وشراكة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والاتحاد السعودي للكرة الشاطئية وأمانة منطقة جازان، لإنجاح البطولة من جميع الجوانب وتوفير البيئة التنافسية المحفزة للمشاركين.

وفي السياق ذاته، عقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة، بحضور مندوبي الفرق المشاركة، حيث تم اعتماد الفرق المشاركة وإيضاح قوانين وشروط البطولة ومواقيت المباريات