نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المقاتلين المحترفين (PFL) يعيّن مديرًا عامًا له في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دوري المقاتلين المحترفين (PFL)، عن تعيين جيروم مازيت مديرًا عامًا له في الرياض.

ويأتي هذا التعيين بعد اتفاق استثمار تاريخي مع SRJ Sports Investments ("SRJ") لتسريع صعود PFL في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مما يوفر فرصًا وتجارب أكثر لرياضيي PFL وعشاق الرياضة على حد سواء.

ويهدف PFL إلى تقديم فرص لأفضل المقاتلين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الموسم العالمي العادي، بعد نجاح إطلاق PFL Europe في عام 2023، مما يتيح النموذج المبتكر لدوري المقاتلين فرصة الوصول إلى الموسم العالمي.

ورحب رئيس PFL بيتر موري بتعيين جيروم مازيت، وقال: "إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت العاصمة العالمية للقتال، ونحن متحمسون للغاية لفرصة قيادة احترافية رياضة MMA عبر المنطقة