نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا: الإمارات لحسم التأهل وفلسطين للبقاء في المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى المنتخب الإماراتي إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ ١٦ لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بلقائه اليوم الخميس المنتخب الفلسطيني الباحث بدوره عن فوز يبقيه في سباق التأهل عن المجموعة الثالثة، في حين يلتقي المنتخب السوري نظيره الأسترالي في لقاء صعب لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.

وعلى إستاد الجنوب المونديالي في الوكرة، تحتاج الإمارات إلى الفوز لضمان التأهل بعد الفوز في الجولة الأولى على هونغ كونغ 3-1، في المقابل يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه في المنافسة بعد الخسارة من إيران ١-٤ في الجولة الماضية.

وينتظر منتخب سوريا مواجهة صعبة عندما يلتقي أستراليا "المتصدرة " والساعية بدورها للفوز وحجز أولى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16.

وكانت الجولة الأولى من المجموعة أسفرت عن تعادل سوريا وأوزبكستان سلبًا وفوز أستراليا على الهند 2-0.

وسبق لسوريا أن التقت مع أستراليا ثلاث مرات من قبل (مباراتان في الملحق الآسيوي) وآخرها في نهائيات كأس آسيا الماضية في الإمارات وخسرت بنتيجة 3-2.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي أوزبكستان مع الهند على إستاد أحمد بن علي