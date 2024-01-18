نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوصاف والوزن والقياس.. ميزات رئيسة في جمال الصقور بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكل الميزات والمواصفات النوعية في الصقور دورًا كبيرًا وأساسيًا لمالكها؛ ويبحث الصقارون في المملكة عن أندر هذه المواصفات التي تمتلكها بعض الصقور عن غيرها، سواءً في جانب الأوصاف أو الوزن أو القياس، أو وسع العين والكفوف وثناديه (صدره الأمامي) أو عاتق الصقر ويقصد بها (الرقبة)، حيث تحمل هذه التفاصيل في الصقر وكل جزء منها في جسده؛ ميزة تجعل منه ذا قيمة سوقية مختلفة تحظى بها عن الطيور الأخرى.

ويعد الوزن المثالي للصقر أولى وأهم الميزات التي يمتلكها، بحيث كل ما زاد وزنه، وكان أعلى وزنًا يتحمل على أثره التدريب المستمر، ويمتلك على إثرها قوة في الاندفاع والتناسق مع التيارات الهوائية أثناء الطيران، وكذلك يتصدر الطير صاحب الوزن العالي إعجاب الصقارة في أوقات التدريب لما يجدونه من تجاوب جلي ورضوخ واضح من الصقر لأوامر التدريب والصيد.

وفي حديث لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد الصقار راكان الشيباني أن اختلافات الأوزان والمقاسات في الصقور تتراوح حسب نوعها من صقر إلى آخر، وتختلف أيضًا في نفس النوعية من صقر إلى آخر، ومثال في ذلك صقر الحر الذي يحمل قياسًا يصل إلى 17 إنشًا ووزنًا يقارب من 1000 قرام إلى 1300 غرام، بحيث أن لكل صقر قاعدة محددة في أوزانه وقياساته الجسمانية وليست متشابهة، حيث إن الوزن يدخل في عوامل مختلفة مثل “الطرد والسباق وسرعة وحركة الطير أثناء القنص، ولكل صقر اختلاف في قدرة التحمل، كما تمثل شهية الصقر أهم أساسيات تربيته وتدريبه، ويجيد في ذلك الصقار المتمكن عن قرب وزن طيره إذ سيكون ذا أداء وسرعة عالية أم لا، بحيث يجب على كل صقار معرفة صقرة المقتنى على أي وزن تفضيلًا ونهوضًا في أداء مميز وسريع يقدمه.

وأشار إلى أن الصقارين يحرصون أن تتميز صقورهم، بطول الجناح، والشكل العام والوجه الحسن، لما تمثله هذه الصفات من بلوغ الجمال للصقر إذ اجتمعت؛ فهي محل ومطلب للجميع.

وأفاد الشيباني بأن الشكل له دور مهم في سعر الصقر، موضحًا أن فرخ شاهين الذي يحمل مقاس 15 إنشًا ووزن 950 يتراوح سعره من 50 ألف ريال إلى 70 ألف ريال، وفرخ شاهين الذي يصل إلى 15،5 إنشًا بوزن 1050 قراما، يقدر مبلغه من 100 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، وكذلك فرخ شاهين الذي يمتلك قياسات 16 إنشًا بوزن 1200 قرام سوف يكون ذا سعر يبلغ من 300 ألف إلى 600 ألف ومن المحتمل أن يكون أكثر من ذلك