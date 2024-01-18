نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أولى فعاليات مهرجان الصقور بالحدود الشمالية في نسخته التاسعة بمشاركة أكثر 1000 مشارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الصقور 2024م في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مُلاك الصقور المحترفين سعوديين ودوليين خلال 16 شوطًا وتستمر لمدة خمسة أيام.

ويشهد المهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة لجميع الفئات العمرية منها ترفيهية وثقافية وتعليمية، وأسر منتجة، وأمسيات شعرية وحفلات غنائية، وأركانًا للصقار الصغير، تسعى إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور وسط إقبال كبير من هواة الصيد ومربي الصقور وعشاق الرحلات البرية، لتبادل الخبرة والمعرفة فيما بينهم في مكان وزمان واحد، وتشجيعهم وتقديم الدعم لهذا النوع من الهوايات التراثية العريقة.

مما يذكر أن منطقة الحدود الشمالية وجهة أساسية ومعبر للصقور المهاجرة وطرائدها وهي وجهة أساسية لمقناص ومكشات هواة الصيد والصقارين من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.