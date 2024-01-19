نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات معرض "جدة فت إكسبو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمعرض "جدة فت إكسبو 2024" الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة 18 – 20 يناير بتواجد نخبة من الرياضيين في مجال اللياقة البدنية والمختصين والخبراء ومشاركة العديد من الشركات الوطنية والدولية وأكثر من 250 علامة تجارية للمنتجات الرياضية والأدوات والملابس الرياضية والأغذية الصحية وذلك بمركز جدة سوبر دوم.

ويهدف المعرض إلى تعزيز وتوعية الجميع بأهمية اتباع الحياة الصحية والمليئة بالنشاط والحيوية، حيث يعد المعرض الوجهة المثالية للمهتمين بهذا المجال من فئة المحترفين ولجميع الأشخاص المهتمين باللياقة البدنية بشكل عام.

وسيقدم المعرض العديد من الفعاليات الرياضية والمحاضرات والعروض المتنوعة في كل ما يتعلق بالصحة والرشاقة من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية الممتعة على مسرح مجهز للعروض المباشرة.

ويضم العديد من المستثمرين في مجال اللياقة البدنية وخبراء التغذية الصحية مما يوفر للشركات والمؤسسات الوطنية فرصة فريدة للتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.