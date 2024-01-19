نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث مجالات التعاون مع رئيس بنك التنمية الوطني في شنغهاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، لقاءً ثنائيًا مع رئيس بنك التنمية الوطني ديلما روسيف في المقر الرئيس لبنك التنمية الجديد في مدينة شنغهاي في الصين.

وبحث الطرفان تطوير العلاقات المؤسسية سعيًا إلى المزيد من التعاون في تطوير وترويج الصكوك.

ووقعا الجانبان على وثيقة تنص على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الطرفين لتطوير إطار تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وبنك التنمية الوطني وذلك لتحسين نوعية حياة الناس في الدول الأعضاء المشتركة