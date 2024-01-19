نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات مؤتمر قسطرة القلب في نسخته الثانية بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن رئيس جمعية قسطرة القلب السعودية الدكتور وائل القشقري، بجدة اليوم، فعاليات مؤتمر قسطرة القلب في نسخته الثانية الذي نظمته جمعية قسطرة القلب السعودية، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، في يومه الأول آخر ما توصل له العلم والطب في مجال جراحة القلب.

وفي بتٍ مباشر عبر الأقمار الصناعية جرى نقل عمليات معقدة إلى قاعة المؤتمر تم خلاله مناقشة الحالات التي يُجري لها العملية مع مجموعة من الأطباء المحليين والدوليين في القاعة.

وعدّ الدكتور القشقري، هذا النوع من النقل الأبرز على مستوى المنطقة، حيث نُقلت حالتين الأولى من مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة لحالة فتح شريان مغلق بصورة مزمنة بنجاح، في حين كانت الحالة الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية لحالة معقدة لتركيب صمام بواسطة القسطرة داخل صمام جراحي قديم مع معالجة لمنع إغلاق الشريان التاجي أثناء التركيب للصمام الجديد.

وأشاد القشقري، بالحضور الكبير والتفاعل من الأطباء وغير الأطباء المشاركين من القطاع الصحي في خلال ساعات ومناقشات المؤتمر.

وفي ختام اليوم الأول من المؤتمر جرى تكريم الأطباء الحاصلين على جائزة التميز في القلب، وكذا الحاصلين على جائزة (OCD)، والحاصلين على شهادة (FSCAI).

يُشار إلى أن أعمال المؤتمر ستناقش غدًا أبرز أعمال جمعية الهلال الأحمر السعودي، وعلاج جلطات القلب، وحالات نقل المرضى والإخلاء الطبي إلى المستشفيات، كما ستشارك جمعية TCT القلبية الأمريكية بآخر الأبحاث التي قدمت في مؤتمرها الأخير في فرانسيسكو، بجانب استكمال حالات النقل المباشر للعمليات من مختلف الدول محلية والعالمية.