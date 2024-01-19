كأس أمم إفريقيا: نيجيريا تهزم كوت ديفوار بهدف وحيد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على كوت ديفوار (مستضيف البطولة) بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "حسن واتارا" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها اللاعب النيجيري وليام تروست إيكونج في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 4 نقاط، في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط، وتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب نيجيريا في الجولة الثالثة والأخيرة نظيره غينيا بيساو، بينما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية يوم الاثنين المقبل.