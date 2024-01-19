نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الثاني من ريتشارد ميل العُلا للبولو.. الصحراء تشعل أجواء التنافس على لقب البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق بنتلي اليوم، فوزًا رائعًا في مباراة حماسية جمعته ضد فريق تيماء في منافسات اليوم الثاني من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء التي تستضيفها قرية الفرسان بمحافظة العُلا، أمام أنظار الجماهير وعشاق البولو الذين قدموا للاستمتاع بأجواء البطولة التنافسية.

وافتتحت الأرجنتينية ليا سالفو النتيجة لصالح فريق تيماء، الذي ضم أيضًا كلًا من جورج سبنسر تشرشل وصاحب السمو الأمير عباس بن علي، وسجل المبدع خوان مارتن نيرو هدف التعادل لفريق بنتلي الذي فرض سيطرته وقدم أداءً تنافسيًا مذهلًا، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 4 - 2، ويضمن مقعده في نصف النهائي الرئيس الذي سيقام غدًا.

وشهدت المباراة الثانية منافسة عالية جمعت فريق ريتشارد ميل ضد فريق خيبر، ونجح كل من بابلو ماك دونوه وديفيد بارادايس إلى جانب يوانا هانبري بتحقيق الفوز بنتيجة 7 - 6، معلنين تأهلهم إلى نصف النهائي الرئيسي أيضًا.

وتجاوزت مباريات اليوم الثاني من البطولة توقعات الجماهير بأجوائها المذهلة، حيث أظهر النجوم المشاركون مهاراتهم الاستثنائية على أرضية الميدان، مستعرضين قدراتهم في المناورة والتحكم بالخيول وتسجيل أروع الأهداف وسط محيط الملعب الصحراوي.

وتوشك أجواء الحماس على الوصول لذروتها في النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء غدًا، حيث ستشهد منافسات يوم الجمعة أربع مباريات حماسية في نصفي النهائي الفرعي والرئيسي، لتعد عشاق البولو بتجربة رياضية من نوع آخر.

وتتضمن مباريات نصف النهائي الفرعي مواجهة بين فريق ساب وفريق العُلا، إضافةً إلى مواجهة بين فريقي تيماء وخيبر، وفي مباريات نصف النهائي الرئيسي، يلتقي فريق السعودية بفريق دادان، وكذلك فريق بنتلي الذي سيواجه فريق ريتشارد ميل، بهدف تحديد طرفي النهائي في المنافسات الختامية يوم السبت.

وتقام بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، وتحولت منذ إطلاقها في 2020 إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، وتعزز هذه البطولة مكانة العُلا المرموقة كوجهة عالمية لرياضة البولو بأسلوب يعكس أصالة تراث الفروسية في المملكة العربية السعودية