تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة "بريميير بادل P1" خلال فبراير القادم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أن موسم الرياض سوف يطلق بطولة "بريميير بادل P1" بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للبادل في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق الفعاليات الترفيهية العالمية، نهاية فبراير المقبل، حيث ستقام البطولة في ملعب "بادل رش أرينا" بالعاصمة الرياض، وستكون أولى جولات بطولة بريميير بادل خلال العام الجاري.

وبحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة بريميير بادل ناصر غانم الخليفي، وقّع كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والمدير التجاري لبريميير بادل روب ميتشل عقد إقامة البطولة في موسم الرياض، كواحدة من البطولات العالمية التي سيستمتع بها الجمهور خلال فعاليات موسم هذا العام.

وأوضح معاليه أن "البطولة ستشهد تنافسات قوية بين اللاعبين المحترفين الذين سيشاركون في مباريات متعددة، مشيرًا إلى أن الموسم يقدم فعاليات متنوعة في مختلف الرياضات العالمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الهيئة تتطلع إلى الشراكة مع "بريميير بادل" بالتزامن مع إطلاق أول بطولة احترافية لرياضة البادل في المملكة، حيث تعد البطولة واحدة من أكثر المسابقات إثارة في الرياضة العالمية، ونسعد باختيار موسم الرياض لإطلاق جولتهم الأولى خلال عام 2024، وسط عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والرياضية الفريدة.

وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة بريمير بادل ناصر غانم الخليفي إلى أن بريميير بادل تسعد بالمشاركة مع موسم الرياض من خلال هذه البطولة.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل إينو بولو، إلى أن بداية بطولات "بريميير بادل P1" في عام 2024 مع موسم الرياض تعزز سمعة البطولة التي تصل جولاتها 25 جولة في 5 قارات، متطلعًا إلى زيادة المشاركين والمتفاعلين مع البطولة حول العالم، معربًا عن امتنانه لموسم الرياض على دعمهم للارتقاء بالبادل إلى مكانة عالمية أكبر.

ويتنافس في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس، 48 فريقًا من الرجال (96 لاعبًا)، و32 فريقًا من السيدات (64 لاعبة)، مما يسهم في خلق تنافس عالٍ بين المشاركين، ومزيد من التشويق والحماس للجمهور.

وستشهد البطولة العالمية قبل انطلاقتها جولات استباقية لعدد من الفرق المشاركة؛ بهدف تصفية أفضل المشاركين وتأهيلهم إلى التصفيات النهائية، مما يسمح للاعبين بالتنافس للحصول على فرصة لحجز مكان في البطولة الرئيسة، فيما تقام أيضًا 3 بطولات مصاحبة لبطولة "بريميير بادل"، تشارك فيها فرق سعودية، تشمل بطولتين للرجال، وبطولة أخرى للنساء، وتتأهل الفرق الفائزة فيها للبطولة الرئيسة.

ويواصل "موسم الرياض" في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية في الرياضات المختلفة، ومنح الزوار العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة