نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات يناقش مع نظيريه الياباني والهندي تعزيز الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم بسويسرا، بمعالي وزير التحول الرقمي الياباني تارو كانو، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وناقش الاجتماع تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والمبادرات المشتركة، وسبل تعميق التعاون في مجالات دعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وريادة الأعمال الرقمية، وتشجيع الاستثمارات التقنية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء برامج مشتركة لتبادل الخبرات ودعم التحول الرقمي الحكومي، وتسخير التقنيات الناشئة لدعم الاقتصاد الرقمي.

كما اجتمع السواحه مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو، وناقشا التقدم المحرز في المبادرات الرقمية والابتكارية ضمن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي - الهندي، الرامية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين البلدين