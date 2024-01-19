نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويال أنتويرب بطلًا لبطولة مهد الدولية بعد تغلبه على يوفنتوس بضربات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلّب فريق رويال أنتويرب البلجيكي اليوم، على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بضربات الترجيح عقب تعادلهما سلبًا في نهائي بطولة كأس مهد الدولية لكرة القدم بنسختها الأولى، التي أقيمت على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتوّج الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية عبدالله حماد، فريق رويال أنتويرب البلجيكي بكأس البطولة، في حين حقق فريق يوفنتوس الإيطالي المركز الثاني في البطولة، فيما ذهب المركز الثالث لصالح سلافيا براغ التشيكي بعد فوزه على نظيره كاشيوا ريسول الياباني برباعية نظيفة.

مما يُذكر أن أكاديمية مهد تهدف من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير الموهبة والتعرف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية.