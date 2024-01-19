نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رالي داكار السعودية 2024: الإسباني "ساينز" يقترب من التتويج.. وعطل يبعثر أحلام الفرنسي "لوب" بالمرحلة قبل الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم يوم غدٍ الجمعة في ينبع، منافسات رالي داكار السعودية 2024، وذلك بإقامة المرحلة الثانية عشرة والأخيرة من الرالي، والتي ستكون عبارة عن مرحلة دائرية في ينبع، ولمسافة 328 كلم، منها 175 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك بإقامة حفل الختام الذي سيشهد تتويج الفائزين في فئات الرالي.

وبالعودة إلى المنافسات، أقيمت اليوم الخميس، منافسات المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار السعودية، والتي انطلقت من العُلا إلى ينبع، بمسافةٍ بلغت 587 كلم، منها 480 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكن الفرنسي غيرلان تشيشيريت سائق فريق "أوفر درايف"، من تحقيق الزمن الأسرع في فئة السيارات، وبفارق 5 دقائق و32 ثانية عن زميله البلجيكي غيوم دي ميفيوس، تلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي"، بواقع 5 دقائق و35 ثانية.

وفي صدارة الترتيب العام، ثبّت الإسباني كارلوس ساينز أوتاده في المركز الأول، بفارق ساعة و27 دقيقة و6 ثوانٍ عن البجليكي غيوم دي ميفيوس، فيما تراجع الفرنسي سيباستيان لوب إلى المركز الثالث، بفارق ساعة و35 دقيقة وثانيتين، والذي تبددت أحلامه في التتويج بالرالي، إثر تعرض سيارته لكسر في نظام التعليق، وتحديدًا في الذراع المثلثة الأساسية في الجهة الأمامية اليمنى؛ بسبب ارتطام سيارته بالأرض.

ونجح البتسواني بروس برانش درّاج فريق "هيرو"، في الوصول أولًا في فئة الدراجات النارية، تبعه الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا"، بفارق 32 ثانية، وحل زميله الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثالثًا، بفارق 3 دقائق و17 ثانية.

وأحكم الأمريكي ريكي برابك قبضته على الصدارة العامة بفارق 10 دقائق و22 ثانية عن البتسواني بروس برانش، و14 دقيقة و31 ثانيةً عن أدريان فان بيفيرين صاحب المركز الثالث.

وفي فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، استطاع الفرنسي أليكسندر جيرو سائق فريق "ياماها ريسينغ" الظفر بالمركز الأول، مبتعدًا عن الأرجنتيني مانويل أندوخار بـ37 ثانية، تلاهما السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق "فارجا"، بفارق 17 دقيقة و9 ثوانٍ.

وحافظ أندوخار على مركزه في صدارة الترتيب العام، على الرغم من وصولهِ ثانيًا، إلا أنه يبتعد عن الفرنسي جيرو، بواقع 8 دقائق و3 ثوانٍ، وخلفهما السلوفاكي فارجا، بفارق 3 ساعات و40 دقيقة و43 ثانية.

وتمكن الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو سائق فريق "تاوروس"، من حصد المرتبة الأولى في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، محققًا الفوز أمام مارسيلو غاستالدي سائق فريق "بي بي آر"، بفارق 6 دقائق و8 ثوانٍ، فيما حلّ السعودي صالح السيف سائق فريق "دارك هورس" ثالثًا، بفارق 9 دقائق و28 ثانية.

واستمر الأمريكي ميتش غوتري متصدرًا للترتيب العام، بفارق 25 دقيقة و7 ثوانٍ عن الإسبانية كريستينا غوتيريز، وخلفهما الليتواني روكاس باسيوشكا في المرتبة الثالثة، بفارق ساعة و20 دقيقة و55 ثانية.

ونال السويسري جيروم دي ساديلير سائق "إم إم بي" أولى المراتب في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، متفوقًا على الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق "ساوث ريسينغ" بفارق ثانيتين فقط، وعن زميله البرازيلي كرستيانو بابتيسا بفارق 4 دقائق و51 ثانية.

واحتدمت المنافسة في الترتيب العام، بعد إيقاع عقوبةٍ على متصدر الترتيب الفرنسي كزافييه بواقع 20 دقيقة، ليتقلص الفارق بينه وبين السويسري جيروم دي ساديلير إلى دقيقتين و49 ثانية، فيما تراجعت الأمريكية سارة برايس إلى المركز الثالث، بفارق 52 دقيقة و45 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، خطف التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس"، أسرع زمنٍ في هذه المرحلة، متقدمًا على مواطنه مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، بفارق 5 دقائق و7 ثوانٍ، فيما أكمل مواطنهما ياروسلاف فالتر سائق فريق "تاترا" المراكز الأولى بحلوله ثالثًا، بفارق 31 دقيقة و49 ثانية.

واستطاع التشيكي مارتن ماسيك إنهاء مرحلة اليوم متصدرًا للترتيب العام، بفارق ساعتين ودقيقة واحدة عن مواطنه لوبرايس، فيما حافظ الهولندي يانوس فان كاسترين على المركز الثالث، بفارق 5 ساعات و26 دقيقة و42 ثانية عن المتصدر