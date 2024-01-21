نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السجل العقاري" راع إستراتيجي لمنتدى "مستقبل العقار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك "السجل العقاري" بصفته راعيًا إستراتيجيًا في منتدى "مستقبل العقار" الذي تستضيفه مدينة الرياض بين 22 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وخلال المشاركة سيتحدث الرئيس التنفيذي لـ "السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان في كلمة رئيسية خلال المنتدى، عن دور "السجل العقاري" في تحول القطاع من خلال التمكين والاستدامة والازدهار ورفع كفاءة وشفافية القطاع، ودعم الابتكار والتطوير المستدام فيه بما يسهم في تنمية الثروة العقارية ويرفع من نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكد السليمان السعي من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على دور "السجل العقاري" ومهمته الرئيسة في تنفيذ التسجيل العيني للعقار، وإنشاء وإدارة السجل العقاري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات التي تضمن دقة المعلومات وموثوقيتها، ليكون سجلًا عقاريًا شاملًا لمعلومات الوحدات العقارية في المملكة".

ومن خلال أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، يناقش المنتدى سلسلة من القضايا الإستراتيجية المهمة، مع التركيز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقارات، وتطوير الصناعة، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الجديدة في صناعة العقارات، إضافة إلى مناقشة تأثير الحلول التمويلية المستمرة والعوامل الطبيعية على الصناعة العقارية ودورها في تحسين جودة الأعمال.

كما سيتم استعراض عدة نقاط أساسية ومهمة، منها تأثير إستراتيجيات المؤسسات المختلفة على النمو والتنمية المستدامة للصناعة العقارية، وريادة التحول في الصناعة العقارية، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار، والتطور التكنولوجي وتأثيره على الهندسة المعمارية الإبداعية، واستكشاف دور العقارات في تحسين جودة الأعمال، ودور الثروة الخفية، وخدمات التكنولوجيا العقارية، ومستقبل العقارات التجارية