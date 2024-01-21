نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج جدة التاريخية راعٍ ذهبي لملتقى السياحة السعودي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك برنامج جدة التاريخية بصفته راعيًا ذهبيًا لملتقى السياحة السعودي الثاني 2024 في مركز الرياض الدولي للمعارض في الرياض، خلال المدة من 22-24 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة البرنامج في الملتقى الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 400 جهة مختصة بالمجال السياحي، في إطار جهود البرنامج للتعريف بجدة التاريخية وتراثها المعماري والثقافي العريق، وتقديمها بصفتها وجهة سياحية متميزة.

وسيسجل برنامج جدة التاريخية حضوره للمرة الثانية في الملتقى بنسخته الحالية، وسيشارك في المنتدى الرئيسي، حيث سيتم تسليط الضوء على إستراتيجية البرنامج لتنمية المجتمع المحلي، وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة، مما يسهم في تقديم المنطقة كونها وجهة جاذبة ومستدامة للعيش والاستثمار.

ويهدف ملتقى السياحة السعودي في نسخته الثانية إلى الترويج للسياحة في المملكة، وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص المختصين بعرض الوجهات والخدمات السياحية في المملكة، من الالتقاء والتفاعل وعقد الاتفاقات في مكان واحد، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 بتعزيز القطاع الخاص السعودي، لإيجاد مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة على خريطة التجارة والمنافسة العالمية، والسياحة في صميم تحقيق هذه الرؤية.

مما يذكر أن برنامج جدة التاريخية تأسس في العام 2018 تحت مظلة وزارة الثقافة، ويؤدي دورًا شاملًا في إحياء منطقة جدة التاريخية، وجهود حماية تراثها المادي وغير المادي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الهامة ضمن المخطط العام لمشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، التي تشمل تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية للمنطقة وترميم وإعادة تأهيل مبانيها، وفق متطلبات اليونسكو والمعايير المتبعة عالميًا، وذلك بهدف تحسين تجربة الزوار وتوفير بيئة مستدامة ومحفزة للمجتمع المحلي