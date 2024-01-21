نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وقاء" يناقش الوضع الوبائي الراهن لمرض الحمى القلاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت اليوم، ندوة علمية لمناقشة الوضع الوبائي الراهن لمرض الحمى القلاعية واستعراض التجارب الدولية في السيطرة والقضاء على المرض، وذلك بحضور عدد من الخبراء والباحثين في مجال الصحة العامة والأمراض الحيوانية.

وتهدف الندوة إلى تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بمرض الحمى القلاعية، الذي يُعد من أهم الأمراض المهددة لصحة الحيوانات، وتبادل البيانات والإحصائيات الحديثة المتعلقة بانتشاره وتأثيره على الصحة العامة.

وجرى خلال الندوة استعراض جهود المملكة في التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية واتباع إجراءات الأمن الحيوي للمحافظة على صحة وسلامة الحيوانات واستخدام أحدث الطرق للمكافحة والتوعية من مخاطر انتشار المرض، من خلال وضع مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء لقياس نسبة إنجاز تلك المستهدفات، كما قدّم الخبراء عروضًا تقديمية عن التجارب الناجحة في عدد من الدول في السيطرة والقضاء على المرض، وتمت مناقشة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي تم اتخاذها للحد من انتشار المرض.

كما تم استعراض الخطة العالمية لمكافحة مرض الحمى القلاعية، وخطة مركز وقاء لمكافحة هذا المرض، المبنية على المخاطر حسب موجهات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في عام 2021، وبناء على ذلك تم تصنيف المملكة في المرحلة الثانية من المسار التدريجي للسيطرة على المرض في الخطة العالمية، وقد تم استعراض الإجراءات التي سوف يتم تنفيذها في عام 2024م للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خلال تنفيذ إجراءات الوقاية والمكافحة والسيطرة حول مشاريع الألبان وداخلها، وإعداد برنامج لمكافحة مرض الحمى القلاعية للقضاء على النشاط الفيروسي.

وتأتي هذه الندوة في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة العامة والأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم، وتعكس الجهود المبذولة للمملكة من خلال تبادل المعرفة في سبيل مكافحة الأمراض والحد من تأثيرها على الصحة العامة، ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الندوة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية من مرض الحمى القلاعية والتصدي له