نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يشيد بجهود الهلال الأحمر بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ حفر الباطن بمكتبه في المحافظة اليوم، مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن أحمد حجاج الرشيدي.

واستمع إلى شرح عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الإسعافية بالمحافظة، منوهًا بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بالجهود والخدمات التي تقدّمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين المرضى، ولتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية