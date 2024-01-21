نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طواف العُلا 2024 يُعلن مراحل السباق الخمس والفرق الـ 18 المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت اللجنة المنظمة لـطواف العُلا 2024 للدراجات الهوائية، عن مراحل السباق، التي تتكون من 5 مراحل، تمتد لمسافة 811،2 كلم.

وتتيح مراحل السباق الذي يقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، المجال أمام الدراجين المتميزين في المرتفعات والسباقات السريعة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الاستثنائية، من خلال مسار السباق حول المنطقة التاريخية للعلا، والتي تزخر بعدد من المواقع الخلابة؛ مثل محطة قطار المنشية، ومحمية شرعان الطبيعية، والحجر الموقع الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وستكون مراحل جولة العُلا 2024 بنسخته الرابعة على النحو التالي:

المرحلة الأولى 30 يناير: من محطة قطار المنشية والعودة مجددًا لنفس المحطة بمسافة 149.1 كلم.

المرحلة الثانية 31 يناير: من المتنزه الشتوي إلى محمية شرعان الطبيعية بمسافة 199.1 كلم.

المرحلة الثالثة 1 فبراير: من مطار العُلا الدولي حتى مسار كأس العُلا للهجن بمسافة 170.6 كلم.

المرحلة الرابعة 2 فبراير: من الحجر إلى مرايا بمسافة 142.2 كلم.

المرحلة الخامسة 3 فبراير: من البلدة القديمة إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كلم.

ويشارك في السبـاق 18 فريقًا عالميًا، منهم 9 فرق من فئة UCI WorldTeams وهم: أستانا قازاقستان، بحرين فيكتوريوس، بورا هانسغروه، كوفيديس، موفيستار، جايكو العلا، دي.إف.بي- فرمينش بوستنل، سودال كويك- ستيب، الإمارات، و5 فرق من فئة UCI ProTeams وهي: إيوسكالتل- إيوسكادي، Q36.5، توتال إنرجيز، تودور، أونو-إكس موبيليتي، وأربعة فرق إضافية هي: المنتخب السعودي، JCL Team Ukyo، روجاي أون لاين انشورنس، تيرينغانو بوليجون.

يذكر أن سباق "طواف العّلا" تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة للعُلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات، ويندرج تحت برنامج جودة الحياة، وهو من أهم الفعاليات والأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة، باعتبارها موطنًا لأكبر الأحداث الرياضية الدولية العالمية