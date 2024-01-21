وكيل إمارة منطقة جازان المكلف يفتتح المعرض التقني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، افتتح وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور عيسى بن يحيى البناوي اليوم، فعاليات المعرض التقني 2024، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ضمن فعاليات شتاء جازان 24، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وتجوّل البناوي والحضور في ارجاء المعرض، مستمعًا لشرح مفصل من مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن أحمد مريع، عما يضمه من أركان تشمل ركن فحص أعطال السيارات، وورش تدريب الأسرة، وتصفيف الشعر، والتقني الصغير، وصناعة الهدايا، والمشاريع والابتكارات، ومركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، وورش التدريب النسائية، والمكياج السينمائي، والمسؤولية المجتمعية، والعمارة والتشييد، والكهرباء، والواقع الافتراضي، إضافة لتنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتطويرية المعتمدة ومبادرة فحص وتشخيص أعطال المركبات المجاني بالكمبيوتر، إلى جانب توزيع الهدايا لزوار المعرض.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع إلى إبراز دور المؤسسة وسعيها لتحقيق رسالتها نحو المجتمع، والإسهام من خلال البرامج التطويرية في بناء شخصية متوازنة وفعالة في المجتمع، وترسيخ الانتماء الوطني والارتباط الوثيق في العلاقة بين أفراد المجتمع، واستثمار طاقات المستفيدين ببرامج تربوية وتقنية ومهنية متنوعة وهادفة يراعى فيها ميولهم ورغباتهم، واستثمار طاقات المستفيدين بما يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم بالنفع والرقي، والإسهام في برامج هيئة الترفيه في المنطقة.

وأكد وكيل إمارة منطقة جازان المكلف أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ‏تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، منوهًا بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتمكينها المستمر للتدريب التقني، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030م