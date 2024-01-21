أخضر اليد يتغلب على هونغ كونع.. ويواجه الصين في ختام مشاركته الآسيوية

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أحمد جودة - القاهرة - تغلب المنتخب السعودي الأول على نظيره هونغ كونغ بنتيجة " 39 - 19"، خلال مواجهتهما اليوم على صالة الاتحاد البحريني، ضمن المجموعة الأولى لتحديد المراكز " 9 - 16 " بالبطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد، والمقامة حاليًا في مملكة البحرين.

وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بعد الفوز في 3 مواجهات تواليًا على نيوزلندا والصين تايبيه، بالإضافة للفوز الأخير على هونغ كونغ.

وسيلعب المنتخب السعودي بعد غدٍ لتحديد المركزين التاسع والعاشر أمام منتخب الصين، وذلك في ختام مشاركته الآسيوية