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أخضر اليد يتغلب على هونغ كونع.. ويواجه الصين في ختام مشاركته الآسيوية

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أحمد جودة - القاهرة - تغلب المنتخب السعودي الأول على نظيره هونغ كونغ بنتيجة " 39 - 19"، خلال مواجهتهما اليوم على صالة الاتحاد البحريني، ضمن المجموعة الأولى لتحديد المراكز " 9 - 16 " بالبطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد، والمقامة حاليًا في مملكة البحرين.
وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بعد الفوز في 3 مواجهات تواليًا على نيوزلندا والصين تايبيه، بالإضافة للفوز الأخير على هونغ كونغ.
وسيلعب المنتخب السعودي بعد غدٍ لتحديد المركزين التاسع والعاشر أمام منتخب الصين، وذلك في ختام مشاركته الآسيوية

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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