نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الفائزين والمتميزين محليًا وعالميًا بجامعة الملك عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم اليوم، الفائزين والفائزات من طلبة الجامعة بمراكز متقدمة وميداليات في المسابقات العلمية والأدبية والرياضية على المستوى المحلي والدولي، والجهات الحاصلة على التميز في معايير أداء مجموعة تعزيز الصحة النفسية كأفضل جامعة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشمل التكريم الطلبة الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي في مسار الرواية بالهيئة العامة للأدب والنشر والترجمة والطلبة الفائزين بمسابقة كفاءة الطاقة باتحاد الخليج للبتروكيماويات، والطالبة الفائزة بالميدالية الذهبية ببطولة أبوظبي الدولية للملاكمة، والفريق الفائز في مسابقة "هاكثون" التحول الرقمي في مؤتمر الجامعات الرقمية، ومنتخب الجامعة الفائز ببطولة التايكوندو ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ومنتخب الجامعة لكرة الطاولة التنس، والطلبة الفائزين في بطولة "لونجين" العالمية للفروسية، والطلبة الفائزين في بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة للجامعات السعودية.

كما جرى تكريم لجنة تعزيز الصحة النفسية نظير تكريمهم من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية لجهودهم المثمرة والمتميزة في معايير أداء مجموعات تعزيز الصحة النفسية بجامعات المملكة العربية السعودية، وفريق العمل لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة نظير جهودهم كأفضل جامعة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة