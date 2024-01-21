نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس أمم إفريقيا: زامبيا تخطف تعادلًا صعبًا من تنزانيا بـ 10 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف منتخب زامبيا تعادلًا صعبًا من نظيره التنزاني بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب “لاورينت بوكو” بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتقدم منتخب تنزانيا بهدف سجله اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة (11)، وأدرك منتخب زامبيا التعادل في الدقيقة (88) عن طريق اللاعب باتسون داكا، وتعرض رودريك كابوي لاعب منتخب تنزانيا لحالة طرد في الدقيقة (44) من الشوط الأول، ليستكمل منتخب زامبيا اللقاء بـ 10 لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب زامبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو صاحب المركز الثاني، فيما حصد المنتخب التنزاني أولى نقاطه في البطولة