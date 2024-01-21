وكيل إمارة حائل يرعى الحفل السنوي لفرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - رعى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اليوم، بقاعة التميز للمعارض والمؤتمرات الحفل السنوي لفرع هيئة الصحفيين السعوديين.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة عبداللطيف بن سالم المساوي، ما يحظى به الفرع من دعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيرًا إلى أن الفرع احتضن العديد من طلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة حائل وهواة الإعلام عبر التدريب والمشاركة الميدانية لاكتساب الخبرات، مثمنًا دعم رعاة فعاليات فرع الهيئة الذي أسهم باستمرار برامج وفعاليات الفرع.

وبيّن عضو المجلس الاستشاري بفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة سالم بن عبدالكريم السبهان، ما يشهده العالم من تغير وتطور سريع في مجال الإعلام وأنه بات جزءًا مهمًا في حياة الناس اليومية وتأثيره على سلوكيات النشء.

بعدها ألقيت كلمة الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة ألقاها بالنيابة عنهم عبدالعزيز بن عبدالمحسن العيادة، نقل من خلاها مشاعر الإعلاميين والصحفيين بالمنطقة لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على الدعم والتمكين والتحفيز الدائم مما مكنهم من أداء رسالة سامية تحرص على خدمة المنطقة والوطن، مشيرًا إلى متابعة وكيل الإمارة للإعلام والإعلاميين وحرصه على متابعتهم بهدف الارتقاء بالطرح الإعلامي والإسهام في إبراز حائل سياحيًا وتنمويًا، مؤكدًا أن الدور الذي تقوم به هيئة الصحفيين نموذجًا يحتذى بها في سرعة تفعيل فروع الهيئة في مناطق المملكة.

بعدها شاهد وكيل الإمارة والحضور عرضًا مرئيًا عن مستقبل الإعلام بالمنطقة.

إثر ذلك شهد آل الشيخ مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات والشركات ومذكرات ‏التفاهم بين فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة وعدد من الجهات في القطاع الخاص والحكومي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية والخاصة الراعية لبرنامج وفعاليات الفرع وكذلك المشاركين ومنسوبي فرع الهيئة، وتسلم وكيل الإمارة هدية تذكارية بهذه المناسبة