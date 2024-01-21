أخبار السعودية

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل عددًا من ممثلي الجهات الحكومية البحرينية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل عددًا من ممثلي الجهات الحكومية البحرينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، بديوان الوزارة بالرياض اليوم، عددًا من ممثلي الجهات الحكومية بمملكة البحرين الشقيقة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية البحرينية اللواء محمد بن دينه.
وفي بداية الاستقبال، رحب وكيل الوزارة لشؤون المراسم بالوفد البحريني في المملكة، حيث استعرضا أوجه التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية في البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا