وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل عددًا من ممثلي الجهات الحكومية البحرينية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، بديوان الوزارة بالرياض اليوم، عددًا من ممثلي الجهات الحكومية بمملكة البحرين الشقيقة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية البحرينية اللواء محمد بن دينه.

وفي بداية الاستقبال، رحب وكيل الوزارة لشؤون المراسم بالوفد البحريني في المملكة، حيث استعرضا أوجه التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية في البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين