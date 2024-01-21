نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة فنون الطهي شريكًا إستراتيجيًا لـ "منتدى مكة للحلال" في نسخته الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة فنون الطهي عن مشاركتها في الحدث العالمي الأول من نوعه "منتدى مكة للحلال" الذي يُقام برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، تحت شعار الإبداع في صناعة الحلال، وتتمثّل مشاركة الهيئة بوصفِها شريكًا إستراتيجيًا؛ لتُقدم الدعم، وإثراء المحتوى المتعلق بقطاع فنون الطهي، فضلًا عن تجهيز منطقة الطهي الحي بالمنتدى.

ويُعد المنتدى بمثابة منصة شاملة تُبرز دور المملكة في الصناعة الحلال عالميًا، وتقديم فرص تجارية واعدة، وطموح استثماري ممتد، وأفكار ابتكارية لترسيخ الوعي بمفهوم الصناعة الحلال؛ ليُعزز المكانة التي تحظى بها المملكة دينيًا واقتصاديًا، التي تجعل من الصناعات الحلال ضرورة اقتصادية حتمية، وتستخدم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد عملت المملكة علـى توحيد الجهود التي تحـولها إلـى مركزٍ عالميٍ يدعم منظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وتوطينها وتطويرها.

ويُسـلّط "منتـدى مكة للحلال" الضـوء علـى الجهـود الهادفـة إلى تركيز الصناعـات الحلال، مشجعًا على الإبداع والابتكار فيها عبر إطلاق منصة تجمع القادة، وأصحاب الأعمال عالميًا في فعالية دولية رائدة، وعرض أحدث التقنيات والمفاهيم؛ لتجويد الصناعات الحلال، وذلك انطلاقًا من اتسـاقها الإستراتيجي مـع توجهات المملكة المتعلقة بالصناعات الحلال.

وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في هذا الحدث الفريد من نوعه انطلاقًا من إستراتيجيتها الداعمة للمهرجانات، والأحداث، والفعاليات المختصة بقطاع فنون الطهي في المملكة، وما يرتبط به، وذلك عن طريق تقديم تجارب طعام من الطراز العالمي للمواطنين والزوّار عبر برنامج المشاركة المجتمعية، ومهرجانات الطعام المحلية، التي تدعم مهرجانات الأطعمة المقامة بمختلف مناطق المملكة